Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков стал лучшим вратарём недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена игроков, ставших лучшими на 11-й неделе Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023.
На прошедшей неделе было проведено 30 встреч, в которых сыграло 530 хоккеистов (40 голкиперов, 177 защитников и 313 форвардов). Средняя результативность составила 5,43 гола за матч.
Лучшим голкипером стал Никита Серебряков («Адмирал»). Для него это попадание в команду недели стало третьим в карьере и вторым в сезоне. Вратарь одержал две победы в двух встречах недели. По воротам Серебрякова было нанесено 80 бросков (40 в среднем за матч), из которых он отразил 98,75%. Коэффициент надёжности составил 0,50. В матче с «Трактором» Серебряков сыграл «на ноль».
Лучшим защитником впервые в карьере признан Никита Трямкин («Автомобилист»), набравший 3 (1+2) очка в трёх встречах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем при общем значении «+4». На счету Трямкина один силовой приём, 10 заблокированных бросков и четыре отбора шайбы.
Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Брукс Мэйсек («Автомобилист»), набравший 6 (6+0) очков в трёх матчах недели. В каждой встрече прошедшей недели Мэйсек сделал дубль. В матче с «Северсталью» (3:2 ОТ) гол форварда стал победным, также он записал в свой актив три силовых приёма и один заблокированный бросок.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Вадим Мороз («Динамо» Мн), набравший 3 (1+2) очка в трёх матчах недели, которые он завершил с показателем полезности «+2». Также на его счету четыре силовых приёма, два заблокированных броска.
- 14 ноября 2022
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