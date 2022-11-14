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Форвард «Трактора» в ярости швырнул бутылку с водой после своего удаления

Форвард «Трактора» в ярости швырнул бутылку с водой после своего удаления
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В эти минуты на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимает челябинский «Трактор». К началу третьего периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

В конце второго игрового отрезка в борьбе за шайбу в зоне челябинцев нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв нарушил правила. Судьи квалифицировали нарушение как задержку соперника клюшкой и удалили российского форварда на две минуты. Ткачёв поехал на скамейку штрафников, однако эмоционально отреагировал на штраф. Нападающий, уже будучи на скамейке, снял перчатку, взял в руку бутылку с водой и в ярости швырнул её.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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