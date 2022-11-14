Роман Ротенберг высказался об обмене Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал обмен голкипера Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.
«Сегодня нашу команду покидают Александр Самонов и Даниил Пыленков. Саша провёл с нами три года, Пыля присоединился к нам в прошлом сезоне. Парни молодцы, к ним нет никаких вопросов по самоотдаче, спасибо им за всё и удачи! Уверен, что мы ещё не раз встретимся на льду и поработаем вместе на благо российского хоккея!» — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 13 ноября, стало известно, что СКА обменяет хоккеистов в «Северсталь». Взамен санкт-петербургская команда получил права на голкипера череповчан Владислава Подъяпольского. В текущем сезоне вратарь «Северстали» сыграл 19 встреч, в которых в среднем парировал 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,78.
- 14 ноября 2022
-
14:25
-
14:08
-
14:02
-
13:53
-
13:38
-
13:35
-
13:29
-
13:12
-
12:50
-
12:25
-
12:10
-
11:51
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:46
-
10:22
-
09:58
-
09:37
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
07:50
-
07:19
-
07:04
-
06:44
-
06:40
-
06:25
-
05:58
-
05:37
-
05:37
-
05:26
-
04:48
-
03:54