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Роман Ротенберг высказался об обмене Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского

Роман Ротенберг высказался об обмене Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал обмен голкипера Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.

«Сегодня нашу команду покидают Александр Самонов и Даниил Пыленков. Саша провёл с нами три года, Пыля присоединился к нам в прошлом сезоне. Парни молодцы, к ним нет никаких вопросов по самоотдаче, спасибо им за всё и удачи! Уверен, что мы ещё не раз встретимся на льду и поработаем вместе на благо российского хоккея!» — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 13 ноября, стало известно, что СКА обменяет хоккеистов в «Северсталь». Взамен санкт-петербургская команда получил права на голкипера череповчан Владислава Подъяпольского. В текущем сезоне вратарь «Северстали» сыграл 19 встреч, в которых в среднем парировал 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,78.

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