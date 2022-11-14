Роман Ротенберг высказался об обмене Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал обмен голкипера Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.

«Сегодня нашу команду покидают Александр Самонов и Даниил Пыленков. Саша провёл с нами три года, Пыля присоединился к нам в прошлом сезоне. Парни молодцы, к ним нет никаких вопросов по самоотдаче, спасибо им за всё и удачи! Уверен, что мы ещё не раз встретимся на льду и поработаем вместе на благо российского хоккея!» — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 13 ноября, стало известно, что СКА обменяет хоккеистов в «Северсталь». Взамен санкт-петербургская команда получил права на голкипера череповчан Владислава Подъяпольского. В текущем сезоне вратарь «Северстали» сыграл 19 встреч, в которых в среднем парировал 89,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,78.