«Трактор» потерпел третье сухое поражение подряд, проиграв «Амуру» в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

На третьей минуте Ян Дрозг с передачи Руслана Педана вывел хабаровскую команду вперёд. На 27-й минуте голкипер «Трактора» Илья Проскуряков грубо ошибся на выходе из ворот, благодаря чему Артур Гиздатуллин удвоил преимущество хозяев. Очки за результативные передачи получили Кэмерон Ли и Руслан Педан. Голкипер хабаровчан Евгений Аликин оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Трактор» вновь сыграют между собой в Хабаровске. Встреча состоится послезавтра, 16 ноября.