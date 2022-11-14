«Трактор» потерпел третье сухое поражение подряд, проиграв «Амуру» в Хабаровске
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Амур» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Дрозг (Педан) – 02:09 (5x5) 2:0 Гиздатуллин (Ли, Педан) – 26:49 (5x5)
На третьей минуте Ян Дрозг с передачи Руслана Педана вывел хабаровскую команду вперёд. На 27-й минуте голкипер «Трактора» Илья Проскуряков грубо ошибся на выходе из ворот, благодаря чему Артур Гиздатуллин удвоил преимущество хозяев. Очки за результативные передачи получили Кэмерон Ли и Руслан Педан. Голкипер хабаровчан Евгений Аликин оформил шат-аут.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Трактор» вновь сыграют между собой в Хабаровске. Встреча состоится послезавтра, 16 ноября.
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