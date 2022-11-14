Кузнецов не включил Овечкина в топ-3 лучших игроков в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, кого считает тремя лучшими игроками в Национальной хоккейной лиге. Российский форвард не включил в свой топ-3 одноклубника Александра Овечкина.
«Остон Мэттьюс, Коннор Макдэвид. С третьим тяжело будет. Я бы сделал Мэттьюс, Макдэвид и Пойнт. Мне нравится, как играет Брейден Пойнт. Мне кажется, ему вообще по барабану, забьёт или не забьёт. Он всегда будет пахать, работать, затащит шайбу в зону, не пожадничает, отдаст, лишнего не сделает. Катается здорово, хоккейное мышление. Никите Кучерову повезло — у них связь, друг друга с закрытыми глазами видят.
Макдэвид — понятно, с другой планеты. Сейчас все про Холанда говорят в «Манчестер Сити» — он не человек, он не человек. Вы сюда посмотрите, с каким инопланетянином мы играем. Он реально на этом уровне настолько быстрее? Да. Я на аренду выхожу летом, он выходит с нами как с арендаторами. Он на троих идёт — и проходит. При том что люди знают и выпускают тех, кто умеет [обороняться].
У Мэттьюса голевое чутьё есть. Момент есть — гол», — сказал Кузнецов в эфире YouTube-канала «Скользкий лёд».
Отметим, что в нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид лидирует в гонке бомбардиров регулярного чемпионата. Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» забросил 15 шайб и отдал 17 результативных передач, суммарно набрав 32 очка в 16 встречах.
- 14 ноября 2022
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