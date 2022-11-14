«Трактор» расторг контракт с 33-летним нападающим Алексеем Потаповым.

«Контракт с Алексеем Потаповым расторгнут по соглашению сторон. Благодарим нападающего за вклад в завоевание бронзовых медалей в прошлом сезоне и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова генерального директора Ивана Савина официальный телеграм-канал челябинцев.

В начале ноября челябинский клуб поместил российского форварда в список отказов. Оттуда Потапова никто не забрал, поэтому он был сослан в ВХЛ в «Челмет».

В нынешнем регулярном чемпионате форвард, выступая за «Трактор», отыграл семь встреч, в которых не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне на счету Потапова 29 матчей, включая 15 — в розыгрыше Кубка Гагарина. Он забросил одну шайбу. Вместе с командой форвард стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ сезона-2021/2022.



Всего за карьеру в КХЛ нападающий провёл 561 матч, в которых набрал 102 очка — забросил 49 шайб и отдал 53 результативные передачи. Выступал за такие клубы, как нижегородское «Торпедо», казанский «Ак Барс», омский «Авангард» и челябинский «Трактор». Нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина.