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Максим Сушинский отреагировал на решение Алексея Волкова покинуть «Авангард»

Максим Сушинский отреагировал на решение Алексея Волкова покинуть «Авангард»
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Бывший президент «Авангарда», в прошлом нападающий омского клуба и чемпион мира — 2008 в составе сборной России Максим Сушинский отреагировал на решение генерального менеджера Алексея Волкова покинуть омский клуб.

«Неожиданное ли решение Волкова покинуть «Авангард»? Почему неожиданное, это же не его решение. Как оценю его работу за два года? Оценивать это не мне.

Готов ли вернуться, если позовут? Я уже об этом говорил. Есть причина, по которой я не могу вернуться, а так — с удовольствием», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Отметим, что Волков пришёл в «Авангард» в 2021 году. В апреле того же года «Авангард» выиграл Кубок Гагарина.

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