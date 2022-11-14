Ротенберг возглавил команду дивизиона Боброва на Матче звёзд КХЛ — 2022

Континентальная хоккейная лига на своём сайте объявила главных тренеров команд на Матч звёзд – 2022.
Главным тренером команды дивизиона Боброва станет Роман Ротенберг (СКА). В текущем сезоне армейцы выиграли 25 из 30 матчей и занимают первое место в Западной конференции и сводной таблице чемпионата.
Главным тренером команды дивизиона Тарасова станет Сергей Фёдоров (ЦСКА). В сезоне-2022/2023 московские армейцы расположились на втором месте Западной конференции, в прошлом сезоне Фёдоров в свой дебютный сезон выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА. Фёдоров трижды принимал участие в Матче звёзд КХЛ в качестве игрока.
Главным тренером команды дивизиона Харламова станет Илья Воробьёв («Металлург»). Воробьёв будет единственным тренером на Фонбет Матче звёзд КХЛ – 2022, имеющим опыт участия в звёздных уикендах. Для Ильи Воробьёва ближайший уикенд станет четвёртым в карьере.
Главным тренером команды дивизиона Чернышева станет Виктор Козлов («Салават Юлаев»). В текущем сезоне уфимцы находятся на втором месте Восточной конференции, привлекая в состав большую группу молодых игроков.
Фонбет Матч звёзд КХЛ – 2022 пройдёт 10 и 11 декабря в Челябинске.
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