Сушинский: Крылов не даёт работать самостоятельно. Генменеджер нужен, чтобы свалить вину

Бывший игрок сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский после отставки Алексея Волкова с поста генерального менеджера омичей раскритиковал председателя совета директоров клуба Александра Крылова.

«Должность, которую занимал Волков в «Авангарде», Крылову нужна, просто чтобы скрыть неудачи и свалить вину на этого человека.



Работать с Крыловым сложно, он просто не даёт возможности что-то делать. Крылов никому не даёт работать самостоятельно. Даже если есть хорошие предложения, то они прерываются на корню и принимаются другие решения. Каждое подписание игроков проходит семь кругов ада, полностью отсутствует доверие со стороны Крылова. Если ты берёшь человека, то ты должен ему доверять. Поэтому я бы не стал работать в «Авангарде» с Крыловым. Он хороший менеджер, хорошо управляет маркетингом, но надо заниматься тем, что ты умеешь делать хорошо, в спорт не надо лезть», — сказал Сушинский в интервью Sport 24.

Напомним, сегодня Волков принял решение покинуть омский клуб. Специалист пришёл в «Авангард» в 2021 году. В апреле того же года «ястребы» выиграли Кубок Гагарина.