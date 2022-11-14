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Р. Ротенберг рассказал про своё приглашение на Матч звёзд КХЛ — 2022

Р. Ротенберг рассказал про своё приглашение на Матч звёзд КХЛ — 2022
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал своё приглашение на Матч звёзд КХЛ — 2022. Напомним, 41-летний специалист возглавит команду дивизиона Боброва.

«Спасибо за приглашение принять участие в Матче звёзд КХЛ в этом году! Сразу хочу сказать, что это заслуга всей нашей команды!

Два года лучшие игроки лиги не собирались вместе и не устраивали красочное шоу. Здорово, что эта традиция возобновилась. Я был на всех Матчах звёзд, в том числе и в Челябинске в 2013-м. Тогда всё было здорово, и сейчас, уверен, организация будет на высшем уровне. У Челябинска богатейшие хоккейные традиции, болельщики там отлично понимают хоккей. Буду рад увидеться и надеюсь, что вместе со всеми участниками мы сможем порадовать болельщиков на трибунах и у экранов и сделать так, чтобы Неделя звёзд всем запомнилась. До встречи в Челябинске!» — сказано в сообщении.

СКА в турнирной таблице Западной конференции КХЛ занимает первое место, после 30 игр набрав 52 очка. Следующий матч питерцы проведут с минским «Динамо» 15 ноября.

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