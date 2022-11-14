«Готов ли к отставке? Без комментариев». Гатиятулин — о возможном увольнении из «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Амура» (0:2) и оценил работу тренерского штаба челябинцев.
«Без голов – нет побед. Свои моменты нужно реализовывать. Шайба где-то не идёт. Только через работу вместе мы сможем переломить эту ситуацию. Стыдно перед болельщиками за такую игру на выезде.
Как можно изменить ситуацию? Только через работу. Есть моменты – их нужно реализовывать.
Готов ли к отставке, если она последует? Без комментариев.
Как оценю работу тренерского штаба? Работаем, доносим команде через тренировки, разбираем моменты. Реализации не хватает.
Думали ли дать Проскурякову отдохнуть? Подумаем. Возможно, в следующем матче поменяем», — приводит слова Гатиятулина сайт «Трактора».
После поражения «Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков.
- 14 ноября 2022
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