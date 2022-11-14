«Готов ли к отставке? Без комментариев». Гатиятулин — о возможном увольнении из «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Амура» (0:2) и оценил работу тренерского штаба челябинцев.

«Без голов – нет побед. Свои моменты нужно реализовывать. Шайба где-то не идёт. Только через работу вместе мы сможем переломить эту ситуацию. Стыдно перед болельщиками за такую игру на выезде.

Как можно изменить ситуацию? Только через работу. Есть моменты – их нужно реализовывать.

Готов ли к отставке, если она последует? Без комментариев.

Как оценю работу тренерского штаба? Работаем, доносим команде через тренировки, разбираем моменты. Реализации не хватает.



Думали ли дать Проскурякову отдохнуть? Подумаем. Возможно, в следующем матче поменяем», — приводит слова Гатиятулина сайт «Трактора».

После поражения «Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 27 очков.