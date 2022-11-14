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Защитник «Барыса» оценил процесс развития хоккея в Казахстане

Защитник «Барыса» оценил процесс развития хоккея в Казахстане
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Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги «Барыс» и сборной Казахстана Адиль Бекетаев оценил уровень развития хоккея в стране.

«Я считаю, что сейчас казахстанский хоккей на правильном пути. Даже на нашей арене очень много детей занимаются в хоккейной школе «Барыса». Видно, что для них многое делают: они «живут на арене», питаются, им выдают форму. Мне кажется, тренеры очень сильные. Я не могу сравнить с Петропавловском — там, конечно, всё только зарождается, но в Астане хороший уровень», — сказал Бекетаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с защитником «Барыса» Адилем Бекетаевым читайте на «Чемпионате» завтра, 15 ноября.

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