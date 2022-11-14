Терещенко — о тренировках в России: весь мир убежал вперёд, а мы всё с блинами прыгаем

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко раскритиковал систему подготовки хоккеистов и тренеров в России.

«Давайте про детскую школу: у нас нет образования! Самое главное — у нас нет подготовки тренеров. У нас все говорят про советскую школу. Да какая советская школа?! Ребят, уже весь мир убежал вперёд, а мы всё с блинами прыгаем, баллоны таскаем. На дворе XXI век! Надо развивать хоккей и вообще всё развивать. Не зазорно оттуда [с Запада] приглашать специалистов. Чтобы понимать, как правильно работать. А у нас всё…



Стоит ли нашим тренерам ездить на стажировку в НХЛ? Абсолютно! А знаете, что мне говорят? Это стоит денег! Но если я хочу развиваться, то поеду за свой счёт. Те же «Детройт» и «Тампа» проводят семинары. А зачем им развиваться в детских школах, если им родители сами деньги несут на подкатки, прокатки, закатки. Кому нужны эти подкатки? Очнитесь! Потом у ребёнка в голове колбаса сырокопчёная.



С игроками надо уметь разговаривать, объяснять, показывать. Это большая работа. Жалко это всё. Мне ребят жалко, которые талантливые и могут, но им не могут дать образование, чтобы расти.

У нас нет кадров, к сожалению, нет тренерских институтов. Мы всё живём в советское время. Раньше играли до 30 лет, сейчас ребята выступают до 40 из-за того, что поменялась система подготовки. Какой советский хоккей? Даже то, что было 20 лет назад и сейчас, — это пропасть. Нас инвалидами делали!

То же «Торпедо» сейчас играет не в советский хоккей, а в современный. Там работает тренер по физподготовке, с которым я работал, и у меня за пять лет не было ни одной серьёзной травмы. Я восстановился после травмы крестообразной связки, и я просто летал! Я был в идеальной форме», — сказал Терещенко Legalbet.

Ранее Терещенко заявлял, что идея Континентальной хоккейной лиги изначально была неактуальной.