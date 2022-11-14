Голкипер «Торонто» Илья Самсонов приступил к тренировкам

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов вернулся к тренировкам, сообщает журналист TSN Марк Мастерс в своём «твиттере».

Самсонов вернулся на лёд впервые с 6 ноября, когда он получил травму колена в матче с «Бостон Брюинз» (2:1). Напомним, 25-летний вратарь получил повреждение в моменте с буллитом форварда «Брюинз» Брэда Маршана. Илья в перерыве после второго периода был заменён на шведа Эрика Челльгрена.

Самсонов в текущем сезоне сыграл за «кленовых листьев» восемь матчей и одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 92,1 и коэффициентом надёжности 2,23.



Следующий матч в рамках регулярного сезона НХЛ «Торонто» сыграет в гостях с «Питтсбург Пингвинз» в ночь на 16 ноября (3:00 мск).