«Северсталь» отыгралась с 0:2 и, сняв вратаря в овертайме, победила «Локомотив»

В Ярославле местный «Локомотив» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ принимал череповецкую «Северсталь». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода счёт открыл форвард хозяев Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Никиты Черепанова.

В начале третьего периода второй гол «Локомотива» забил Иван Чехович с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова. На 10-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Александр Петунин с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина. На 17-й минуте Даниил Вовченко с передач Руслана Абросимова и Кирилла Пилипенко сделал счёт 2:2.

В овертайме шайба Егора Морозова принесла победу гостям.

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Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с «Куньлунем» 17 ноября. «Северсталь» сыграет в гостях со «Спартаком» 16 ноября.