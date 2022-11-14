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«Северсталь» отыгралась с 0:2 и, сняв вратаря в овертайме, победила «Локомотив»

«Северсталь» отыгралась с 0:2 и, сняв вратаря в овертайме, победила «Локомотив»
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В Ярославле местный «Локомотив» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ принимал череповецкую «Северсталь». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На четвёртой минуте второго периода счёт открыл форвард хозяев Максим Шалунов с передач Максима Берёзкина и Никиты Черепанова.

В начале третьего периода второй гол «Локомотива» забил Иван Чехович с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова. На 10-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте Александр Петунин с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина. На 17-й минуте Даниил Вовченко с передач Руслана Абросимова и Кирилла Пилипенко сделал счёт 2:2.

В овертайме шайба Егора Морозова принесла победу гостям.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (Берёзкин, Черепанов) – 23:33 (5x5)   2:0 Чехович (Алексеев, Красковский) – 40:52 (5x5)   2:1 Петунин (Пресс, Гераськин) – 49:50 (5x4)   2:2 Вовченко (Абросимов, Пилипенко) – 56:18 (5x5)   2:3 Морозов (Пресс, Вовченко) – 63:23 (5x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с «Куньлунем» 17 ноября. «Северсталь» сыграет в гостях со «Спартаком» 16 ноября.

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