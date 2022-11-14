Шайба Порядина за 13 секунд до конца матча принесла «Нефтехимику» победу над «Витязем»

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал на своём льду «Нефтехимик». Победу со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1) одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Кирилл Рассказов с передач Владислава Кары и Вячеслава Сараева. На 16-й минуте счёт сравнял Илья Федотов с передач Вячеслава Лещенко и Анселя Галимова. Через минуту Кирилл Рассказов оформил дубль, выведя «Витязь» вперёд.

На седьмой минуте второго периода вновь сравнял счёт Павел Порядин с передач Евгения Митякина и Максима Березина. На 10-й минуте второго периода Кирилл Рассказов оформил хет-трик, однако спустя три минуты счёт 3:3 сделал нападающий «Нефтехимика» Егор Попов с передач Хантера Шинкарука и Максима Березина.

На 41-й секунде третьего периода Алексей Волгин с передач Владислава Кары и Виталия Попова вновь вывел «Витязь» вперёд. На 10-й минуте третьего периода нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин с передач Энтони Камара и Максима Гончарова сделал счёт 4:4. За 13 секунд до конца третьего периода Павел Порядин принёс победу «Нефтехимику», оформив хет-трик.

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Следующий матч «Витязь» проведёт дома с «Торпедо» 16 ноября. «Нефтехимик» сыграет дома со СКА 19 ноября.