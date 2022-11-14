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Шайба Порядина за 13 секунд до конца матча принесла «Нефтехимику» победу над «Витязем»

Шайба Порядина за 13 секунд до конца матча принесла «Нефтехимику» победу над «Витязем»
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В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал на своём льду «Нефтехимик». Победу со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1) одержали гости.

На третьей минуте первого периода счёт в матче открыл форвард хозяев Кирилл Рассказов с передач Владислава Кары и Вячеслава Сараева. На 16-й минуте счёт сравнял Илья Федотов с передач Вячеслава Лещенко и Анселя Галимова. Через минуту Кирилл Рассказов оформил дубль, выведя «Витязь» вперёд.

На седьмой минуте второго периода вновь сравнял счёт Павел Порядин с передач Евгения Митякина и Максима Березина. На 10-й минуте второго периода Кирилл Рассказов оформил хет-трик, однако спустя три минуты счёт 3:3 сделал нападающий «Нефтехимика» Егор Попов с передач Хантера Шинкарука и Максима Березина.

На 41-й секунде третьего периода Алексей Волгин с передач Владислава Кары и Виталия Попова вновь вывел «Витязь» вперёд. На 10-й минуте третьего периода нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин с передач Энтони Камара и Максима Гончарова сделал счёт 4:4. За 13 секунд до конца третьего периода Павел Порядин принёс победу «Нефтехимику», оформив хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2022, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Рассказов (Кара, Сараев) – 02:55 (5x5)   1:1 Федотов (Лещенко, Галимов) – 15:26 (5x5)   2:1 Рассказов (Кара) – 16:38 (5x5)   2:2 Порядин (Митякин, Березин) – 26:43 (5x5)   3:2 Рассказов (Абросимов, Кара) – 29:19 (5x5)   3:3 Попов (Шинкарук, Березин) – 32:36 (5x5)   4:3 Волгин (Кара, Попов) – 40:41 (5x4)   4:4 Порядин (Камара, Гончаров) – 49:30 (5x3)   4:5 Порядин (Хохлов, Камара) – 59:47 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Витязь» проведёт дома с «Торпедо» 16 ноября. «Нефтехимик» сыграет дома со СКА 19 ноября.

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