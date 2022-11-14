«Нефтехимик» добился победы с вратарём, завершившим карьеру два года назад

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал на своём льду «Нефтехимик». Победу со счётом 5:4 (1:2, 2:1, 2:1) одержали гости.
За нижнекамский клуб дебютный матч проводил Антон Кислицын. Последние три сезона 33-летний вратарь провёл в МХК «Реактор», в котором занимает пост тренера вратарей.
Нижнекамский клуб подписал Антона 7 ноября из-за проблем с вратарями. У «Нефтехимика» сразу четыре недоступных из-за травм или болезней голкипера: Эмиль Гарипов, Александр Судницин, Артём Евпак и Андрей Тихомиров.
Отметим, что Кислицын выступал в ВХЛ за «Ижсталь», «Молот», «Южный Урал» и «Дизель».
После победы «Нефтехимик» остался на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ нижнекамцы сыграют дома со СКА 19 ноября.
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