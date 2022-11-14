Тренер «Нефтехимика» — о дебюте Кислицына: не было провала из-за того, что 2 года не играл

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Витязем» (5:4) и оценил игру дебютанта — тренера вратарей молодёжной команды нижнекамцев Антона Кислицына.

«Парни красавцы, молодцы, с победой. Отличный боевой матч получился, плюс у нас вратарь дебютант. Ну как дебютант… Такая классная пламенная речь была в раздевалке, давно такую раздевалку не видел. Очень приятно одерживать такие победы, хотя матч складывался непросто. Доволен, что у нас есть характер, есть бойцы, которые вытаскивают такие тяжёлые матчи. Мы в непростой ситуации нашли в себе силы и будем дальше сражаться. Считаю, мы на правильном пути и ещё поборемся.

Кислицын поддерживал свою физическую форму, постоянно был задействован, в тонусе. Когда мы пригласили его на тренировки, увидели, что он нормально двигается. Не было провала в этом плане, что человек два года не играл. Если бы он ничем не занимался, мы бы его не пригласили. Во-вторых, я давно знаю Антона, он боец по характеру и всё из себя вытащит, всё сделает, чтобы помочь команде. Я верю этому парню. Есть шанс, что на следующий матч мы его поставим, почему нет? У всех есть шанс в этой жизни.

С «Куньлунем» тоже отличный был матч, 4:2 вели, но индивидуальные ошибки повлияли. Сегодня тоже такие голы, были ошибки, мы их разберём, но вины вратаря там нет практически никакой. Бывают такие игры, когда ребята ошибаются. Тем более идёт третий месяц сезона, с учётом предсезонки уже 40 игр сыграли. Усталость накапливается, поэтому так происходит.

Порядина всегда отмечаем. Он находится в отличной форме, рады за Пашу, что он набрал ход. Не зря у него капитанская нашивка, рад, что у нас есть такой лидер. Паша сегодня показал зрелый и результативный хоккей», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Нефтехимик» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.