Тренер «Куньлуня»: парни из 4-го звена хотят играть, как парни из 1-го, это мешает

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд назвал причины разгромного поражения от «Торпедо» (0:5) и оценил скорость нижегородских игроков.
«Особо сказать нечего, игра не удалась. Очень недоволен тем, как мы сыграли. Были проблемы с командной культурой, с дисциплиной. Будем продолжать бороться за вещи, про которые говорим каждый раз: постоянство матч за матчем, смена за сменой. Одна из главных проблем была в том, что ребята не играли свои роли. Просто выходили на лёд и старались изменить ход игры, но не выполняли свои прямые обязанности. Все игроки должны придерживаться структуры игры команды, это очень важно. Первые два звена – нападение, третье и четвёртое выполняют черновую работу, бьются за шайбы и так далее. Наши ребята иногда хотят быть как все. Например, парни из четвёртого звена хотят играть, как парни из первого. Из-за этого сбивается порядок ролей, это нам зачастую мешает. Мы работаем над командной культурой, чтобы поменять картину, которая была в прошлом году.
Нужно строить систему и работать дальше. Мы понимали, что глобальных изменений за один день не произойдёт. Это всегда требует времени, особенно когда приходят новые тренеры и игроки. Нам всем нужно работать. Рад работать с теми людьми, которые меня окружают сейчас, это профессионалы. Верю, что мы поднимем уровень нашей игры.
Хочется отметить уровень «Торпедо», у них высокая скорость и интеллектуальный стиль игры. Очень сильная команда с высоким уровнем. Мы, конечно, играем медленнее. Дело не в физике, просто мы не так быстро работаем с шайбой. Нам нужно делать большой шаг вперёд. В середине чемпионата не быть в зоне плей-офф – это не такая большая проблема. У нас было много игр, где мы должны были набрать очки, но не сумели это сделать. Если сможем вытаскивать такие матчи, поднимемся в зону плей-офф. Да, нам нужно добавить каких-то игроков, кого-то поменять. У нас есть молодые ребята, которые пока не на нужном уровне», — приводит слова Айрленда сайт КХЛ.
После поражения «Куньлунь» находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 25 очков.
- 14 ноября 2022
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