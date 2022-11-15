Игрок «Барыса» рассказал о массовой иммиграции россиян в Казахстан

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Адиль Бекетаев высказал своё мнение о массовой иммиграции россиян в Казахстан, произошедшей в конце сентября 2022 года.

«Мне кажется, для людей, которые больше ходят по городу, это заметно. А мы, что у нас… Из дома на арену, с арены домой, игры, игры. Но когда идёшь в торговый центр, не так сложно понять, из России человек или из Казахстана. И даже вокруг дома у меня появилось больше машин с русскими номерами», — сказал Бекетаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Бекетаев в текущем сезоне провёл за «Барыс» 26 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с защитником «Барыса» и сборной Казахстана Адилем Бекетаевым читайте на «Чемпионате»: