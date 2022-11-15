«Не знаем, почему так происходит». Хоккеист «Барыса» — о поражениях команды

Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев прокомментировал последние неудачные матчи команды из Астаны.

«Тяжело ответить. Не знаю, что у нас происходит. Домашние матчи играем вроде неплохо, а проигрываем в основном на выезде. Мы не знаем, почему так происходит. Вроде всё стараемся делать так же, играем в наш хоккей до определённого времени. Потом пропускаем один гол, и со стороны может показаться, что у нас руки опускаются. Но нет, всё равно стараемся переломить исход матча. А внутри команды никто не паникует. Сезон длинный. Надо окончательно найти свою игру, схватиться за неё и продолжать», — сказал Бекетаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с защитником «Барыса» Адилем Бекетаевым читайте на «Чемпионате» сегодня, 15 ноября.