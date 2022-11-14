Новый главный тренер «Спартака» прокомментировал первую победу в клубе

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал свою дебютную победу за красно-белых над «Динамо» (3:2 Б) и рассказал о замене вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме.
«Выиграли, и это очень отрадно и очень хорошо. Надеюсь, что болельщикам матч понравился, было много народу, трибуны шумели, и их было слышно. Думаю, что обе команды доставили удовольствие зрителям. Но то, что мы выиграли, для меня вдвойне приятно. Я так понял, что начали понимать, что мы хотим делать и в каком направлении двигаться. В первом периоде какие-то моменты этой игры уже проявлялись. Поэтому победа очень приятна, все довольны.
Практически все мои решения сегодня были спонтанными, на интуиции. Я чувствовал команду и чувствовал, кто и как заряжен. В частности, Дмитрия Вишневского выпустил на буллит, потому что видел, что он лидер команды, и практически на 100% был уверен, что он забьёт. Решение о смене вратаря в овертайме тоже пришло в ходе игры. Когда вбрасывание перенесли в зону нападения, я сразу сообразил, что давайте менять вратаря и попробуем выиграть в овертайме. Почему это сделал? Хотели выиграть», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Спартак» после победы занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 31 игры. В следующем матче красно-белые примут «Северсталь» 16 ноября.
- 14 ноября 2022
-
23:50
-
23:35
-
23:27
-
23:24
-
23:18
-
23:15
-
23:11
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:36
-
22:28
-
22:17
-
22:14
-
22:00
-
21:57
-
21:43
-
21:23
-
21:17
-
21:12
-
21:00
-
20:24
-
20:07
-
19:53
-
19:29
-
18:41
-
18:29
-
18:22
-
18:08
-
17:54
-
17:38
-
17:29
-
17:24
-
17:13