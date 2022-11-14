Новый главный тренер «Спартака» прокомментировал первую победу в клубе

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал свою дебютную победу за красно-белых над «Динамо» (3:2 Б) и рассказал о замене вратаря на четвёртого полевого игрока в овертайме.

«Выиграли, и это очень отрадно и очень хорошо. Надеюсь, что болельщикам матч понравился, было много народу, трибуны шумели, и их было слышно. Думаю, что обе команды доставили удовольствие зрителям. Но то, что мы выиграли, для меня вдвойне приятно. Я так понял, что начали понимать, что мы хотим делать и в каком направлении двигаться. В первом периоде какие-то моменты этой игры уже проявлялись. Поэтому победа очень приятна, все довольны.

Практически все мои решения сегодня были спонтанными, на интуиции. Я чувствовал команду и чувствовал, кто и как заряжен. В частности, Дмитрия Вишневского выпустил на буллит, потому что видел, что он лидер команды, и практически на 100% был уверен, что он забьёт. Решение о смене вратаря в овертайме тоже пришло в ходе игры. Когда вбрасывание перенесли в зону нападения, я сразу сообразил, что давайте менять вратаря и попробуем выиграть в овертайме. Почему это сделал? Хотели выиграть», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» после победы занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 31 игры. В следующем матче красно-белые примут «Северсталь» 16 ноября.