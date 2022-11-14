Тренер «Северстали» Андрей Разин: практически не верили, что можем выиграть

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итог победного матча с «Локомотивом» (3:2 ОТ) и рассказал про обмен игроками череповецкого клуба со СКА.

«Первый период очень робко играли и практически не создали моментов. Второй период – получше. Но одну смену неправильно сыграли и пропустили. Увы, опять пропустили в меньшинстве, хоть это в статистику не пошло. Это наша беда. Рад, что перевернули матч, практически не верили, что можем выиграть. Первый гол нас подхлестнул. Последнюю десятиминутку мы доминировали и играли лучше. Молодцы, что выиграли. Хочу сказать спасибо ребятам.

Помню, я ещё был тренером «Кристалла», приезжал в Ярославль и играл против великого Петра Ильича Воробьёва. С тех пор никак не мог победить здесь. Наконец-то это свершилось.

Обмен со СКА? Очень тяжёлый обмен. Сутки длился. Для меня очень тяжёлый, хотя получилось всё как нельзя лучше, все довольны. Для нас – мы в плюсе, но мы немного рискуем в ближайшие три недели или месяц. Но если смотреть в будущее, то «Северсталь» от этого обмена выиграла», — цитирует Разина сайт КХЛ.

«Северсталь» находится на девятом месте в таблице Западной конференции, после 30 матчей набрав 31 очко.