Гришин ответил на вопрос, сколько необходимо времени, чтобы игроки поняли все требования

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после победы над московским «Динамо» (3:2 Б) рассказал, сколько необходимо времени, чтобы игроки поняли все его требования.

«Конечно, тактика команды будет изменяться. Будем стремиться к тому, чтобы больше играть в атаку. Я уже говорил, что в первом периоде уже были ростки той игры, которую мы хотели бы показывать в будущем. Активная, с быстрым переходом в атаку. Может быть, немного не хватает бросковой активности, но мы будем над этим работать. У нас пока совсем мало времени прошло в работе с командой. Сколько времени нужно, чтобы команда полностью поняла мои требования? Вы знаете, весь мой прошлый опыт показывает, что должно уйти 2,5–3 месяца», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Спартак» после победы находится на восьмом месте в таблице Западной конференции, набрав 31 очко после 31 игры.