«От самоуверенности до неуверенности один шаг». Никитин — о поражении от «Северстали»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин назвал причины поражения в матче с «Северсталью» (2:3 ОТ) и прокомментировал серию поражений ярославского клуба.

«При всём уважении к сопернику мы игру сами проиграли. Поэтому комментировать сложно. От самоуверенности до неуверенности один шаг. Мы его сделали. Когда ты уверен в себе, ты реально оцениваешь происходящее. После второго гола мы стали самоуверенны. Это нас погубило. Решения стали принимать, несвойственные для нас. Это дало шансы сопернику, которые он использовал.

Три поражения подряд? Сегодня вспоминали Петра Ильича. Он говорил такую фразу: плохому игроку хорошая игра мешает развиваться. Игра с ЦСКА нас немного окрылила. Мы взлетели, но нас приземлили, с каждой игрой всё жёстче и жёстче. Я думаю, что мы в этом разберёмся. Не боги горшки обжигают. Нужно полностью отдаваться игре и заслужить тот фарт, что был с нами. Здесь всё закономерно», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Ярославский клуб после поражения занимает третью строчку в таблице Западной конференции. Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с «Куньлунем» 17 ноября.