Буцаев назвал причины поражения «Витязя» в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал итог матча с «Нефтехимиком» (4:5) и сказал, что невыполнение игрового задания явилось причиной поражения.
«Наверное, как ты хочешь, так и получается – соперник наказал нас за невыполнение игрового задания и игровую дисциплину. Мы не делали то, что должны были. Когда делали, всё у нас получалось, когда думали, что можем сделать лучше, соперник перехватывал инициативу и мы за это были наказаны.
Знали о том, что будет играть Кислицын у «Нефтехимика», но мы должны смотреть на себя прежде всего – что мы сделали неправильно и как нужно сделать лучше. Есть игровое задание, и когда мы не выполняем его и делаем всё наоборот, то жизнь за это наказывает», — цитирует Буцаева сайт КХЛ.
«Витязь» с 32 очками после 30 матчей занимает седьмое место в таблице Западной конференции. Следующий матч подмосковная команда проведёт дома с «Торпедо» 16 ноября.
- 14 ноября 2022
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