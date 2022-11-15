«Колорадо» уступил «Сент-Луису» после четырёх побед подряд
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей отличился Роберт Томас. Шайбы также забрасывали Брэндон Саад и Джордан Кайру. Российский нападающий этой команды Владимир Тарасенко завершил игру с коэффициентом полезности «+1», Иван Барбашёв – «-1». Иван Бучневич набрал два очка в этом матче.
За «Колорадо» отличились Микко Рантанен и Артурри Лехконен.
Стоит отметить, что это первое поражение «Эвеланш» за пять матчей. Ранее эта команда одержала победы над «Коламбусом» (дважды), «Нэшвиллом» и «Каролиной».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2022, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 31:29 (5x5) 1:1 Томас (Бучневич, Тарасенко) – 33:49 (5x5) 1:2 Саад (О'Райлли, Парэйко) – 38:59 (5x5) 1:3 Кайру (Томас, Бучневич) – 40:13 (5x4) 2:3 Лехконен (Рантанен, Макар) – 43:02 (5x4)
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