«Колорадо» уступил «Сент-Луису» после четырёх побед подряд

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



В составе победителей отличился Роберт Томас. Шайбы также забрасывали Брэндон Саад и Джордан Кайру. Российский нападающий этой команды Владимир Тарасенко завершил игру с коэффициентом полезности «+1», Иван Барбашёв – «-1». Иван Бучневич набрал два очка в этом матче.



За «Колорадо» отличились Микко Рантанен и Артурри Лехконен.



Стоит отметить, что это первое поражение «Эвеланш» за пять матчей. Ранее эта команда одержала победы над «Коламбусом» (дважды), «Нэшвиллом» и «Каролиной».