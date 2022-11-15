Главный тренер «Каролины»: Кочетков сделал много отличных сейвов, он был великолепен

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор похвалил российского голкипера «ураганов» Петра Кочеткова за шат-аут в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0).
«Нам нужна была эта победа. Думаю, что у нас был хороший старт матча, мы неплохо двигались, а затем получили несколько удалений. Это заставило нас попотеть, Пётр сделал много отличных спасений сегодня и не позволил сопернику забить гол. Он действительно великолепно сыграл», — цитирует главного тренера официальный сайт НХЛ.
В прошедшей игре с «Чикаго» Кочетков оформил свой первый «сухой» матч в карьере и стал первым вратарём «Каролины», кому удалось это сделать за первые пять матчей в составе клуба. Кочетков выиграл все пять матчей регулярного чемпионата НХЛ и стал 12-м вратарём в истории лиги, кому удавалось победить в пяти стартовых матчах в карьере.
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