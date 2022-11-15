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Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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Сегодня состоялись четыре матча очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги, по итогам которых пресс-служба НХЛ определила трёх лучших игроков.

Третьей звездой игрового дня признан нападающий «Калгари Флеймз» Элиас Линдхольм. На счету форварда три очка (1+2) в победном матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:5).

Второй звездой признан российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков. Россиянин отразил все 27 бросков по воротам и оформил первый шатаут в карьере НХЛ. Кочетков стал первым вратарём «Каролины», кому удалось это сделать за первые пять матчей в составе клуба. Кочетков выиграл все пять матчей регулярного чемпионата НХЛ и стал 12-м вратарём в истории лиги, кому удавалось победить в пяти стартовых матчах в карьере.

Первой звездой игрового дня признан голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, который совершил 45 сейвов и помог «блюзменам» одержать гостевую победу в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

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