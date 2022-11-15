Самонов об обмене в «Северсталь»: было неожиданно, позвонили и сказали «спасибо» за работу

Голкипер «Северстали» Александр Самонов поделился эмоциями от обмена из питерского СКА и рассказал, чем запомнился Череповец по выездным матчам.
«Позвонило руководство клуба, сказали «спасибо» за проделанную работу, но дальше нам не по пути — так и состоялся обмен. Всё было в рамках приличий, хоккей — это бизнес. Поэтому с надеждой смотрю в будущее. Было немного неожиданно, но это моя работа. Не вижу в этом ничего критичного, от слова «совсем».
Чем запомнился Череповец по выездным матчам? Хорошие болельщики, всегда ведут команду вперёд. Против «Северстали» всегда было неприятно играть — она очень цепкая, всегда играет по тактике. Это хороший крепкий коллектив, в Череповце всегда было тяжело добывать победу.
Главное — качественно выполнять свою работу и помогать команде, тем более сейчас важна каждая игра. Турнирное положение «Северстали» тем же лучше: отработаем своеобразный мини-плей-офф, каждую игру будем играть как последнюю, в этом никакого секрета нет. Буду стараться давать команде шанс на победу в каждой игре, честно и качественно делать свою работу — это универсальный залог успеха», — приводит слова Самонова официальный сайт «Северстали».
Напомним, СКА обменял Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова в «Северсталь». Взамен санкт-петербургская команда получила права на голкипера череповчан Владислава Подъяпольского. В текущем сезоне Самонов в 14 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ отражал 93,0% бросков при коэффициенте надёжности — 1,89.
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