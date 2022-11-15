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Беттмэн о темнокожем хоккеисте Зала славы: он не сыграл в НХЛ из-за отвратительных причин

Беттмэн о темнокожем хоккеисте Зала славы: он не сыграл в НХЛ из-за отвратительных причин
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Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о включении в Зал славы хоккея экс-форварда ямайского происхождения Херба Карнеги. Хоккеист умер в Торонто в марте 2012 года в возрасте 92 лет, так и не приняв участие в матчах НХЛ.

«Хотя Херб Карнеги был достаточно талантлив, он никогда не играл в НХЛ, никогда не представлял свою страну на чемпионатах мира или Олимпиадах – в силу отвратительных и неприемлемых причин.

Мы должны гарантировать, что никто и никогда не будет чувствовать себя нежелательной персоной в хоккее – независимо от цвета кожи, веры или места рождения», – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Карнеги после завершения профессиональной хоккейной карьеры стал успешным бизнесменом, работающим в инвестиционной сфере. В 1954 году он основал одну из первых хоккейных школ Канады Future Aces. Канадский хоккеист ямайского происхождения считается лучшим темнокожим игроком среди тех, кто не выходил на лёд в матчах НХЛ.

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Теги Хоккей НХЛ Гэри Беттмэн •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: NHL

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