Беттмэн о темнокожем хоккеисте Зала славы: он не сыграл в НХЛ из-за отвратительных причин

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн высказался о включении в Зал славы хоккея экс-форварда ямайского происхождения Херба Карнеги. Хоккеист умер в Торонто в марте 2012 года в возрасте 92 лет, так и не приняв участие в матчах НХЛ.

«Хотя Херб Карнеги был достаточно талантлив, он никогда не играл в НХЛ, никогда не представлял свою страну на чемпионатах мира или Олимпиадах – в силу отвратительных и неприемлемых причин.

Мы должны гарантировать, что никто и никогда не будет чувствовать себя нежелательной персоной в хоккее – независимо от цвета кожи, веры или места рождения», – цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Карнеги после завершения профессиональной хоккейной карьеры стал успешным бизнесменом, работающим в инвестиционной сфере. В 1954 году он основал одну из первых хоккейных школ Канады Future Aces. Канадский хоккеист ямайского происхождения считается лучшим темнокожим игроком среди тех, кто не выходил на лёд в матчах НХЛ.