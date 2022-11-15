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Голкипер «Калгари» спас от верного гола за несколько секунд до конца матча с «Кингз»

Голкипер «Калгари» спас от верного гола за несколько секунд до конца матча с «Кингз»
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу одержала команда хозяев со счётом 6:5.

Голкипер «Калгари» Якоб Маркстрём на последней минуте матча совершил чумовой сейв, поймав бросок капитана «Кингз» Анже Копитара в упор. При счёте 6:5 в пользу хозяев хоккеисты «Лос-Анджелеса» сняли вратаря и штурмовали ворота Маркстрёма. За 21 секунду до конца матча хоккеист «Кингз» бросал, казалось бы, наверняка, но голкипер «огоньков» поймал шайбу, пущенную в пустой угол ворот, и не дал сопернику добить её в сетку.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

В текущем сезоне 32-летний шведский вратарь провёл 11 матчей, в которых показал процент отражённых бросков 89,5%.

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