«Два медведя в одной берлоге не уживутся». Экс-хоккеист СКА — о Ткачёве и Ротенберге

Экс-хоккеист СКА Василий Каменев рассказал о взаимоотношениях главного тренера СКА Романа Ротенберга и нынешнего форварда омского «Авангарда» Владимира Ткачёва.

«Ткачёв мог бы пригодиться нынешнему СКА? Нет, думаю, никаких шансов. У него внутренние проблемы с Ротенбергом возникли, когда он ещё выступал за питерский клуб. И уходил так же. Бесполезно даже было пробовать. Два медведя в одной берлоге не уживутся. Тут всё правильно: отпустили, и пусть играет, показывает своё мастерство в другом клубе. Но в «Авангарде» Ткачёв себя тоже не сразу проявил. Кравец пришёл, соединил его с канадцами, дал какую-то волю. Но всё равно пока «Авангард» — команда одной пятёрки, надо им ещё одну делать, боевитую, способную забивать. И вратаря искать, который бы не ловил «мышей». У «ястребов» много проблем, в отличие от СКА», — заявил Каменев в интервью «Спорт уик-энд».

Ткачёв в текущем сезоне в 28 матчах за «Авангард» забросил семь шайб и отдал 22 результативные передачи.