33-летний нападающий Алексей Потапов стал игроком московского «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов заключил соглашение с московским «Динамо» до конца сезона, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

«Алексей Потапов — воспитанник нижегородского хоккея. На протяжении девяти сезонов выступал за «Торпедо», после чего перешёл в казанский «Ак Барс», где завоевал свой первый Кубок Гагарина. Вскоре нападающему был предложен двухлетний контракт от омского «Авангарда». В 2021 году в составе омичей форвард второй раз завоевал заветный трофей. Следующей остановкой в карьере игрока стал челябинский «Трактор». После бронзовых медалей на Урале у челябинцев случился неудачный старт сезона. Алексей Потапов сыграл всего семь матчей, после чего был выставлен на драфт отказов. Впоследствии контракт с хоккеистом был расторгнут. Всего на счету Потапова в КХЛ 561 матч, в которых он набрал 102 (49+53) очка при показателе полезности «+6».



Контракт с Алексеем Потаповым рассчитан до конца сезона и носит односторонний характер. В составе «Динамо» игрок будет выступать под 89-м номером», — говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Напомним, Потапов 14 ноября 2022 года расторг контракт с «Трактором». В семи матчах за челябинский клуб в текущем сезоне 33-летний форвард результативными действиями не отметился.