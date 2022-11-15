Генменеджер «Динамо» — о подписании Потапова: в команде всегда нужны дядьки-наставники

Генеральный менеджер ХК «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Потапова.
«Для роста молодых хоккеистов в команде всегда нужны дядьки-наставники. Мы уже увидели, какую роль сыграл Илья Каблуков в прогрессе Максима Джиошвили и Ивана Муранова. Наш новичок Алексей Потапов является двукратным обладателем Кубка Гагарина и должен помочь нашим молодым ребятам приобрести тот необходимый опыт, который поможет всей команде двигаться вперёд! Алексей — универсальный игрок, может сыграть в центре, с краю. Были примеры, когда он играл защитника. Самоотверженный хоккеист, который поможет при игре в меньшинстве. Добро пожаловать!» — приводит слова Сопина сайт московского «Динамо».
На счету 33-летнего форварда в КХЛ 561 матч, в которых он набрал 102 (49+53) очка при показателе полезности «+6».
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