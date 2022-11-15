Артём Анисимов подписал пробный контракт с командой АХЛ

Российский нападающий Артём Анисимов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Филадельфии Флайерз» командой АХЛ «Филадельфия Фантомс», сообщает журналист Боб Ротрак в своём «твиттере».

Напомним, Анисимов подписал пробное соглашение с «Флайерз» в сентябре 2022 года. Во время тренировочного лагеря 34-летний российский нападающий получил повреждение и смог вернуться к тренировкам только в начале ноября.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард играл за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз», в которых провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.



Анисимов является чемпионом мира. В составе сборной России нападающий завоевал золотые медали в Минске.