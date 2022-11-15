Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артём Анисимов подписал пробный контракт с командой АХЛ

Артём Анисимов подписал пробный контракт с командой АХЛ
Комментарии

Российский нападающий Артём Анисимов подписал пробный контракт с фарм-клубом «Филадельфии Флайерз» командой АХЛ «Филадельфия Фантомс», сообщает журналист Боб Ротрак в своём «твиттере».

Напомним, Анисимов подписал пробное соглашение с «Флайерз» в сентябре 2022 года. Во время тренировочного лагеря 34-летний российский нападающий получил повреждение и смог вернуться к тренировкам только в начале ноября.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге российский форвард играл за клубы «Нью-Йорк Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторз», в которых провёл 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Анисимов является чемпионом мира. В составе сборной России нападающий завоевал золотые медали в Минске.

Новость по теме
Нападающий «Филадельфии» Анисимов вернулся к тренировкам после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022