Новичок «Динамо» Алексей Потапов поделился впечатлениями после перехода в московский клуб

Новичок московского «Динамо» Алексей Потапов прокомментировал подписание контракта с бело-голубыми.
«Отличные эмоции. Приехал на базу и сразу увидел динамовский музей, кубки, стенды с автографами великих игроков, которые ковали славу. Памятник Аркадию Чернышёву бросился в глаза. Всё стало понятно. Почётно здесь оказаться.
Что пошло не так в «Тракторе»? Всё одно к одному. Такой одной причины нет в этой ситуации. В нашем деле такое бывает. Так получилось, поэтому я здесь.
Общался ли с Алексеем Кудашовым? Как он видит мою роль в команде? Пообщался и с генеральным менеджером, и с главным тренером. Мне чётко рассказали, где меня видят. С какими партнёрами, на какой позиции, что требуется. Всё по полочкам разложили — мне это очень понравилось. 17 ноября матч с «Адмиралом», я должен быть готов к тому, что выйду на лёд уже в этой игре», — приводит слова Потапова телеграм-канал московского «Динамо».
Контракт «Динамо» с 33-летним форвардом рассчитан до конца текущего сезона.
- 15 ноября 2022
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