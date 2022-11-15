Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин подвёл итоги победного матча с «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Барысом» (2:0) и рассказал о состоянии защитника екатеринбуржцев Дениса Баранцева.

«Тяжёлая и вязкая игра. Здорово, что забили первый гол после закрывания вратаря. Потом «Барыс» немного раскрылся, во втором периоде просили хороший прессинг, а в третьем периоде здорово отработали командой, и вратарь помог, подчищал за нами.



Первый сухарь в сезоне? Честно, в первом перерыве немного с ребятами поговорили, не было идеальной игры, немножко пассивно, потом неплохо действовали в обороне.



Когда вернётся Баранцев? Там делали КТ, было обследование. Надеюсь, что дня через три-четыре он выйдет тренироваться», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

После победы «Автомобилист» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 42 очка.