Козлов: «Салават» попал в небольшую яму, из которой придётся выходить

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Сочи» (3:4 ОТ) и ответил на вопрос, есть ли проблемы в играх уфимцев дома.
«Не наша игра была. С первых минут не то движение. Эмоции были не такие, как обычно. Попали в небольшую яму, из которой придётся выходить.
Есть проблемы в играх дома? Мы об этом не думали, статистику не смотрели. Видим, что движение не то, как было раньше. Это была наша сильная сторона. И с «Барысом», и с «Авангардом» видели, что накопилась усталость. Ребята должны уметь выходить из такого положения. Но есть и плюсы. В меньшинстве в конце выстояли, забрали шайбу, побежали вперёд и забили. Показали характер.
Нужно ли усиление команде? Я доволен нашими ребятами. Они своей работой показали, что можно зайти на высокое место в таблице. Я верю в парней.
Можно сказать, что не хватило настроя? Наша сильная сторона – это работа. Профессиональное отношение у нас за пределами площадки и на льду.
Как воспринимать курьёзные голы? Здесь нет детей, все взрослые. Надо уметь проходить через такое. Вернуть удачу за счёт работы», – цитирует Козлова сайт «Салавата».
Следующий матч уфимцы проведут с новосибирской «Сибирью» 19 ноября.
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