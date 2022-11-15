Голкипер «Магнитки» Паскуале был удалён за удар игрока «Сибири» Яковлева в конце матча

В Магнитогорске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Металлург» принимал «Сибирь». Победу со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) одержали хозяева.

В конце матча голкипер «Магнитки» Эдди Паскуале за своими воротами ударил нападающего «Сибири» Алексея Яковлева, за что был удалён на две минуты за грубость. Штраф отбывал форвард хозяев Егор Коробкин.

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Паскуале в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за «Металлург» 22 матча, в которых одержал 14 побед с процентом отражённых бросков 93,5 и коэффициентом надёжности 2,06.

Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях с «Автомобилистом» 17 ноября. В этот же день «Сибирь» отправится в гости к минскому «Динамо».