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Шайбу форварда СКА Яшкина отменили после тренерского запроса минского «Динамо»

Шайбу форварда СКА Яшкина отменили после тренерского запроса минского «Динамо»
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В эти минуты в Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимает на своём льду минское «Динамо». После второго периода счёт 1:1.

На 16-й минуте второго периода нападающий СКА Дмитрий Яшкин забросил вторую шайбу армейцев в матче. Однако после тренерского запроса минского «Динамо» судьи отменили шайбу из-за положения вне игры у СКА перед взятием ворот.

Фото: КХЛ

Яшкин в 29 матчах за питерский клуб отличился 14 заброшенными шайбами и восемью результативными передачами, набрав в общей сложности 22 очка при показателе полезности «+8».

После 30 матчей СКА набрал 52 очка и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут на выезде с казанским «Ак Барсом» 17 ноября.

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