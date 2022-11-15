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«Адмирал» прервал победную серию, всухую уступив ЦСКА в гостях

«Адмирал» прервал победную серию, всухую уступив ЦСКА в гостях
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Антон Слепышев с передач Богдана Киселевича и Артёма Сергеева.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 15-й минуте третьего периода преимущество армейцев удвоил Фредрик Классон с передачи Матвея Гуськова.

После победы ЦСКА набрал 43 очка за 29 матчей и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2022, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Слепышев (Киселевич, Сергеев) – 10:14 (5x5)   2:0 Классон (Гуськов) – 54:45 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч ЦСКА проведёт в гостях со «Спартаком» 18 ноября. «Адмирал» 17 ноября отправится в гости к московскому «Динамо».

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