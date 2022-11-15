«Адмирал» прервал победную серию, всухую уступив ЦСКА в гостях

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА принимал на своём льду «Адмирал». Победу со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Антон Слепышев с передач Богдана Киселевича и Артёма Сергеева.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 15-й минуте третьего периода преимущество армейцев удвоил Фредрик Классон с передачи Матвея Гуськова.

После победы ЦСКА набрал 43 очка за 29 матчей и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч ЦСКА проведёт в гостях со «Спартаком» 18 ноября. «Адмирал» 17 ноября отправится в гости к московскому «Динамо».