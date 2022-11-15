В матче СКА — «Динамо» Мн было установлено сразу три рекорда скорострельности

В Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 7:2 (0:0, 1:1, 6:1) одержали армейцы.

В этом матче было установлено сразу три рекорда скорострельности, сообщает пресс-служба КХЛ:

1. Самая быстрая серия из семи голов в матче КХЛ со стороны обеих команд – 9:44 (предыдущий рекорд – 10:19 в матче «Сибирь» – «Ак Барс», 29.10.2009);

2. Самая быстрая серия из пяти голов в истории СКА в КХЛ – 06:23 (предыдущий рекорд – 08:07, в матче со «Спартаком», 04.12.2011);

3. Самая быстрая серия из шести голов в истории СКА в КХЛ – 08:10 (предыдущий рекорд – 14:09, в матче со «Спартаком», 04.12.2011).

После победы питерские армейцы набрали 56 очков после 32 игр и занимают первое место в таблице Западной конференции КХЛ.