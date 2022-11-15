В матче СКА — «Динамо» Мн было установлено сразу три рекорда скорострельности

В Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 7:2 (0:0, 1:1, 6:1) одержали армейцы.
В этом матче было установлено сразу три рекорда скорострельности, сообщает пресс-служба КХЛ:
1. Самая быстрая серия из семи голов в матче КХЛ со стороны обеих команд – 9:44 (предыдущий рекорд – 10:19 в матче «Сибирь» – «Ак Барс», 29.10.2009);
2. Самая быстрая серия из пяти голов в истории СКА в КХЛ – 06:23 (предыдущий рекорд – 08:07, в матче со «Спартаком», 04.12.2011);
3. Самая быстрая серия из шести голов в истории СКА в КХЛ – 08:10 (предыдущий рекорд – 14:09, в матче со «Спартаком», 04.12.2011).
После победы питерские армейцы набрали 56 очков после 32 игр и занимают первое место в таблице Западной конференции КХЛ.
- 15 ноября 2022
-
22:56
-
22:47
-
22:39
-
22:30
-
22:25
-
22:15
-
21:59
-
21:42
-
21:10
-
20:57
-
20:43
-
20:21
-
20:15
-
20:03
-
19:55
-
19:51
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
19:08
-
19:04
-
18:46
-
18:05
-
17:41
-
17:24
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:41
-
16:35
-
16:26
-
16:07
-
15:32
-
15:03
-
14:27