Фёдоров: матч с «Адмиралом» был хорошим тестом для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0).

«Соперник очень быстро играл, мы понимали это. По статистике начали не так, как мы хотели, и тем не менее повели в счёте. Во втором прибавили, в третьем прибавили. Соперник очень системно действовал, мне всегда нравилась игра «Адмирала». Это очень непростая команда, они не просто так выиграли столько матчей подряд. Они нас хорошо разобрали, не дали нам играть в большинстве так же хорошо, как и в прошлом матче. Это был хороший тест для нас, рад, что ребята довели дело до правильного завершения», — цитирует Фёдорова сайт КХЛ.

После победы ЦСКА набрал 43 очка за 29 матчей и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.