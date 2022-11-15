Р. Ротенберг: принцип нашей работы — отвечать за свои слова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минским «Динамо» (7:2) прокомментировал игру армейцев после выезда на Дальний Восток и оценил игру Никиты Гусева.

«После Новосибирска я говорил, что СКА станет сильнее? Это принцип нашей работы – отвечать за свои слова. Благодарен команде. Я могу говорить и мотивировать, делать всё, что могу, но главное – правильная реакция ребят. Тренерскому штабу удалось найти сочетания сегодня. Нет предела совершенству. Мы хотим идти вперёд. Для нас важный фактор, что мы столько забиваем за один период. Нужно продолжать работать, засучив рукава. Благодарность также медицинскому штабу, ведётся серьёзная работа, вернулись Волков, Николаев, Бучельников. Это большая заслуга всей команды. Это даёт энергии.

Помню Гусева, когда он играл в Хабаровске, когда переходил в СКА из «Югры». Также прекрасно понимаю, что он может играть в разы лучше. Мы знаем, как над этим работать. Мы много общаемся, уверен, мы все вместе можем играть намного лучше. Очень рады, что он набирает обороты. Он такой хоккеист, который может сделать разницу. Это заслуга всей команды, один в поле не воин. Одни таскают рояль, другие на нём играют. Хорошо, когда те, кто таскают, тоже играют. Будем к этому стремиться. Огромная работа впереди. Надо отметить каждого игрока, сегодня все четыре звена, защитники и вратарь сделали свою работу на отлично», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.