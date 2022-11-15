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Р. Ротенберг: тренеры, которые работают с головой, как мы, добиваются успеха

Р. Ротенберг: тренеры, которые работают с головой, как мы, добиваются успеха
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Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг рассказал, как необходимо работать в изменившихся условиях текущего сезона КХЛ.

«Этот сезон – совсем другой. Введён потолок, это вносит коррективы. И никогда не было столько матчей. Вы же видите, что происходит. Сегодня «Сочи» обыграл Уфу, «Спартак» обыгрывает ЦСКА. Это связано с тем, что много игр, нужно искать резервы, правильно планировать, нужен индивидуальный подход к каждому игроку. Это увеличило объём работы. Тренеры, которые работают круглосуточно и с головой, как мы, добиваются успеха. Нужен научный подход, по старинке или на авось уже не получится», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После победы питерские армейцы набрали 56 очков после 32 игр и возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ.

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