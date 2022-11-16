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Гол Дадонова не помог «Монреалю» переиграть «Нью-Джерси»

Гол Дадонова не помог «Монреалю» переиграть «Нью-Джерси»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.

За команду победителей забивали Джек Хьюз (дубль), Даги Хэмилтон Йеспер Братт и Джон Марино. Единственную шайбу в составе «Монреаля» в этой игре забросил российский форвард Евгений Дадонов.

Таким образом, «Нью-Джерси» одержал уже 10-ю победу подряд. «Канадиенс» проиграл впервые за три матча.

Ранее состоялся матч между командами «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс», в котором сильнее оказались гости – 5:4. В составе команд было сразу три россиянина. У хозяев защитник Илья Любушкин заработал показатель полезности «-1». Нападающий Андрей Кузьменко из гостевой команды очков не набрал. Форвард Илья Михеев заработал показатель полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Джошуа (Оман, Локвуд) – 08:01 (5x5)   0:2 Бир (Хорват, Гарланд) – 09:18 (5x5)   1:2 Скиннер (Далин, Так) – 11:15 (5x5)   1:3 Петтерссон (Экман-Ларссон) – 20:31 (5x5)   2:3 Скиннер (Томпсон, Так) – 23:43 (5x5)   2:4 Миллер (Хорват) – 27:13 (5x4)   2:5 Хорват (Бёзер, Петтерссон) – 28:25 (5x4)   3:5 Так (Пауэр, Томпсон) – 31:12 (5x5)   4:5 Миттельштадт (Козенс, Кребс) – 52:02 (5x5)
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