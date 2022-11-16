Гол Дадонова не помог «Монреалю» переиграть «Нью-Джерси»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1.
За команду победителей забивали Джек Хьюз (дубль), Даги Хэмилтон Йеспер Братт и Джон Марино. Единственную шайбу в составе «Монреаля» в этой игре забросил российский форвард Евгений Дадонов.
Таким образом, «Нью-Джерси» одержал уже 10-ю победу подряд. «Канадиенс» проиграл впервые за три матча.
Ранее состоялся матч между командами «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс», в котором сильнее оказались гости – 5:4. В составе команд было сразу три россиянина. У хозяев защитник Илья Любушкин заработал показатель полезности «-1». Нападающий Андрей Кузьменко из гостевой команды очков не набрал. Форвард Илья Михеев заработал показатель полезности «+1».
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