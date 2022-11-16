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«Тампа» взяла верх над «Далласом» благодаря голевым пасам Наместникова и Сергачёва

«Тампа» взяла верх над «Далласом» благодаря голевым пасам Наместникова и Сергачёва
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

За хозяев забивали Росс Колтон, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Иэн Коул. У проигравших же отличились Мэйсон Марчмент, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Радек Факса.

Примечательно, что российский нападающий команды из Тампы Владислав Наместников, который играл со своей бывшей командой, отметился результативной передачей. Также среди россиян сыграли Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Нападающий провёл матч крайне неудачно. Он заработали коэффициент полезности «-2». Сергачёв же отдал голевой пас в овертайме.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Колтон (Наместников, Майерс) – 01:20 (5x5)   1:1 Марчмент (Робертсон, Хинц) – 14:45 (5x4)   2:1 Пол (Перри, Колтон) – 24:47 (5x4)   2:2 Павелски (Хейсканен, Бенн) – 28:02 (5x4)   2:3 Робертсон (Павелски, Хейсканен) – 29:57 (5x5)   3:3 Стэмкос (Коул, Киллорн) – 34:23 (5x5)   4:3 Коул (Пол, Хедман) – 43:55 (5x5)   4:4 Факса – 55:18 (4x5)   5:4 Киллорн (Сергачёв, Стэмкос) – 63:43 (3x3)
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