«Тампа» взяла верх над «Далласом» благодаря голевым пасам Наместникова и Сергачёва

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.
За хозяев забивали Росс Колтон, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн и Иэн Коул. У проигравших же отличились Мэйсон Марчмент, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Радек Факса.
Примечательно, что российский нападающий команды из Тампы Владислав Наместников, который играл со своей бывшей командой, отметился результативной передачей. Также среди россиян сыграли Никита Кучеров и Михаил Сергачёв. Нападающий провёл матч крайне неудачно. Он заработали коэффициент полезности «-2». Сергачёв же отдал голевой пас в овертайме.
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