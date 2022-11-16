Два очка Владислава Гаврикова помогли «Коламбусу» одолеть «Филадельфию»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.



За хозяев забивали Шон Курали, Бун Дженнер (дважды), и Эрик Робинсон. У проигравших же отличились Кевин Хейз, Ноа Кейтс, Ник Силер и Трэвис Конечны.



Примечательно, что российский нападающий команды из Коламбуса Владислав Гавриков отметился результативной передачей и решил исход встречи в овертайме. Также среди россиян сыграл Егор Чинахов – одноклубник и коллега по ампула Гаврикова. Чинахов провёл на льду 18 минут и 16 секунд. За это время он сумел заработать коэффициент полезности «0». Также он отдал голевой пас на Гаврикова в овертайме. Иван Проворов из команды соперников тоже очки заработать не сумел.