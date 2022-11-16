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Два очка Владислава Гаврикова помогли «Коламбусу» одолеть «Филадельфию»

Два очка Владислава Гаврикова помогли «Коламбусу» одолеть «Филадельфию»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 в овертайме.

За хозяев забивали Шон Курали, Бун Дженнер (дважды), и Эрик Робинсон. У проигравших же отличились Кевин Хейз, Ноа Кейтс, Ник Силер и Трэвис Конечны.

Примечательно, что российский нападающий команды из Коламбуса Владислав Гавриков отметился результативной передачей и решил исход встречи в овертайме. Также среди россиян сыграл Егор Чинахов – одноклубник и коллега по ампула Гаврикова. Чинахов провёл на льду 18 минут и 16 секунд. За это время он сумел заработать коэффициент полезности «0». Также он отдал голевой пас на Гаврикова в овертайме. Иван Проворов из команды соперников тоже очки заработать не сумел.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2022, среда. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Курали (Гавриков, Робинсон) – 12:36 (5x5)   2:0 Дженнер (Годро, Джонсон) – 25:36 (5x4)   2:1 Хейз (Конечны, Лотон) – 28:54 (5x5)   2:2 Кейтс (Макьюэн, Типпетт) – 32:16 (5x5)   3:2 Дженнер – 43:22 (5x5)   4:2 Робинсон (Оливье, Бьёрк) – 43:35 (5x5)   4:3 Силер (Фрост, Фараби) – 44:58 (5x5)   4:4 Конечны (Кейтс, Хейз) – 49:14 (5x4)   5:4 Гавриков (Чинахов, Силлинджер) – 63:14 (3x3)
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