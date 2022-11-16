В матче с «Флоридой» Овечкин выполнил эффектный силовой приём против Форслинга

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков, проведя на льду 25:31 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталз» (9:57 – в большинстве). В активе Овечкина 3 броска в створ ворот, 4 хита, полезность – «минус 1». Самым запоминающимся эпизодом матча с участием 37-летнего форварда стал красивый хит против шведского защитника Густава Форслинга.

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Россиянин не забил в четырёх играх подряд впервые в нынешнем сезоне. На этом отрезке он сделал одну голевую передачу.